Anomalie termiche MOSTRUOSE fino a fine mese...e guardate che estensione!

Il clima sta dando il peggio di se, anche in un periodo in cui la pioggia e il fresco dovrebbero dettare legge sullo Stivale, tra l'altro dopo un'estate tra le piu dure del secolo. L'alta pressione continua ad opprimere il nostro Paese in un autunno che fino ad ora non si è ancora visto e la cosa più grave è che continuerà così, almeno fino al termine di questo mese.

Oltre alla quasi completa mancanza di pioggia (salvo palliativi poco utili) sono le temperature ad essere pesantemente compromesse da un'anomalia senza precedenti, che alcuni si ostinano ancora a chiamare "ottobrata".

Nei prossimi giorni andrà pure peggio. L'alta pressione, come un serpente, rialzerà la testa, mettendo tutta l'Europa sotto un'anomalia termica da fare impressione. A tal proposito, ecco una mappa che mostra le anomalie termiche in Europa fino al termine di ottobre. La leggenda dei colori la trovare sulla destra della mappa:

I numeri segnati rappresentano i gradi in eccesso rispetto alla media climatologica del periodo. Questa mappa mostra molto bene la mostruosità termo-barica a cui andrà incontro il nostro Continente fino alla fine del mese.

Sulla Francia avremo anomalie al rialzo fino a 12°! In Italia a stare peggio saranno le regioni centro-settentrionali con anomalie al rialzo comprese tra 6 e 8°, come su gran parte del nostro Continente.

Si spera che a novembre il tempo metta un po' di giudizio, ma per il momento è solo una speranza.

