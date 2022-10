Meteo: il CALDO ANOMALO "soffocherà" gli ultimi ROVESCI

Nella giornata di domani, martedi 25 ottobre, la coda di una perturbazione interesserà ancora parte del nord e l'alta Toscana, mentre da mercoledi 26 assisteremo ad un graduale rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo con stabilità praticamente ovunque.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese per domani, martedi 25 ottobre, in Italia:

Ancora rischio di qualche piovasco o rovescio su Liguria centro-orientale, alta Toscana, est Lombardia e Triveneto. Nell'arco della giornata si prevede un'attenuazione dei fenomeni su queste regioni. Altrove avremo ancora un cielo velato-lattiginoso per la presenza di velature o sabbia in sospensione, con temperature molto elevate per il periodo.

Ecco il quadro termico atteso per martedì pomeriggio attorno alle ore 15:

Punte di 31° sulla Sardegna centro-meridionale e il Foggiano, 30° su Sicilia e bassa Lucania, 29° sulla Sardegna settentrionale, 28° sulla Calabria Ionica e 27° in Abruzzo. Ancora leggermente più fresco il clima al nord-ovest.

Infine, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di mercoledi 26 ottobre:

Estate piena al centro e al sud con 30° su Sardegna e Sicilia, 29° sulla bassa Lucania, 28° sul Foggiano, 27° tra Marche, Umbria e bassa Toscana. Sempre relativamente più fresco il nord-ovest con "solo" 20°.

