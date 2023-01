Ancora TANTO MALTEMPO tra PIOGGE e NEVICATE - ecco le aree che saranno coinvolte

Il maltempo continua ad abbracciare l'Italia. In questo frangente sono interessate soprattutto le regioni del versante adriatico, le isole e il meridione, dove abbiamo fenomeni anche intensi, vento forte, mareggiate e nevicate anche a bassa quota.

Nelle prossime ore il maltempo si sposterà su diverse aree dell'Italia settentrionale, sotto le spoglie di una ritornante proveniente da est che potrebbe far nevicare anche su alcune aree di pianura.

Facciamo però parlare le mappe. La prima è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 8 di domani mattina:

Le aree colpite da severo maltempo saranno le Marche e la Romagna, dove le piogge potrebbero essere anche intense e la neve scendere fino a 200-300 metri, anche se alcuni fiocchi scenderanno più in basso. Maltempo anche al sud, soprattutto con la presenza di temporali e neve a quote leggermente più alte, attorno a 600-700 metri. Rovesci anche sulla Sardegna nord-orientale, mentre il resto del settentrione sarà ancora in attesa.

Attenzione ai venti molto forti di Bora sul medio e alto Adriatico, di Tramontana sulla Liguria e il medio Tirreno, con i bacini prospicienti in cattive condizioni.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria del fenomeni tra le 8 di lunedi 23 e la mezzanotte su martedi 24 gennaio:

Migliora temporaneamente al sud anche se avremo rovesci su Campania e Calabria Tirrenica. Maltempo invece sul resto d'Italia. Le precipitazioni, dalle regioni centrali adriatiche, guadagneranno terreno verso il settentrione; la neve potrebbe a tratti cadere in pianura anche se probabilmente bagnata e mista a pioggia, specie tra Emilia Romagna, bassa Lombardia e basso Piemonte.

Neve maggiormente diffusa sul Cuneese sopra i 300-350 metri e sull'Appennino Emiliano e Marchigiano con quota neve variabile tra 200 e 500 metri. Rovesci anche sulle due Isole Maggiori.

Sarà una giornata ventosa e fredda specie al nord e al centro, con mareggiate lungo le aree esposte alle correnti orientali o settentrionali.

