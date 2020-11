Allerta meteo su Crotone, strade e auto sommerse ma il maltempo è appena cominciato

Situazione estremamente critica su Crotone e gran parte della provincia: dalla mezzanotte sono caduti oltre 200 mm di pioggia sulla città, in grado di paralizzarla in lungo e in largo.

Tante strade risultano allagate e tante le auto sommerse.



Per la Calabria è stata emanata l'allerta meteo rossa dalla Protezione Civile, proprio per invitare alla massima prudenza in vista delle pesanti piogge in atto. Il problema, però, è che siamo appena agli inizi del peggioramento che durerà almeno fino a domani pomeriggio su tutta la Calabria centrale.



Sono caduti già oltre 200 mm su Crotone, ma sino a domani pomeriggio l'accumulo di pioggia potrebbe clamorosamente salire anche oltre i 300/400mm. Piogge di questa portata sarebbero assolutamente dannose non solo per la città di Crotone ma per tantissime località della provincia.



La situazione per le prossime ore rischia di diventare grave: Crotone è al momento paralizzata dalle piogge eccezionali, ma il tutto potrebbe degenerare rapidamente nelle prossime ore con l'arrivo di ulteriori ingenti piogge. si muoverà molto lentamente verso sud, pertanto il peggioramento sarà lungo e intenso su tutto l'arco ionico (ovvero il versante più esposto alle umide correnti provenienti da sud-est, richiamate proprio dal ciclone).