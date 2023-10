ALLERTA MASSIMA per le TEMPESTE in arrivo sull'Europa; colpita anche l'Italia tra giovedÃ¬ e domenica

Una doppia tempesta, simile a quella del Natale 1999.

La prima colpirà soprattutto l'ovest della Francia e l'estremo nord della Spagna nelle prime ore di giovedì, oltre che parte dell'Irlanda e del sud dell'Inghilterra, per poi dilagare anche verso Olanda, Danimarca e, più attenuata, verso la Germania.

Sono previste raffiche sino a 190km/h sul Canale della Manica. Qui sotto una mappa dei venti previsti a 1500m proprio per la mattinata di giovedì, il marrone scuro indica appunto una ventilazione decisamente intensa, estrema, sino a 170km/h:

La perturbazione annessa colpirà l'Italia preceduta da intensi venti di Libeccio sino a 120km/h lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale, come vediamo qui sotto nella mappa dei venti previsti per giovedì sera 2 novembre:

Le piogge risulteranno intense soprattutto al nord e lungo le regioni centrali tirreniche ma in particolar modo tra Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Lombardia e Triveneto.

Qui la mappa barica che testimonia la potenza del ciclone che investirà mezza Europa con minimo di 957hPa al suolo:

La seconda tempesta, prevista tra sabato 4 e domenica 5 novembre, scatenerà ancora venti forti ma non più così estremi in Europa, anche se si raggiungeranno comunque i 130km/h sulla Francia e anche lungo la dorsale appenninica italiana non saremo lontani dai picchi raggiunti giovedì, sempre di Libeccio e conseguenti mareggiate su Mar Ligure e Mar Tirreno, neve sulle Alpi oltre i 1500-1700m:

Le conseguenze sul piano precipitativo sull'Italia, sommando i due eventi e sino alle 20 di domenica 5 novembre, sono quelle proposte dal modello europeo :

E poi la ferita perturbata si ricucirà? Pare proprio di no. Intorno a mercoledì 8 potrebbe arrivare dal nord del Continente un'altra importante depressione con annesso maltempo, date giusto un'occhiata qui:

Il che significa tradotto: ALTRE PIOGGE in arrivo e accompagnate anche da aria fredda, dunque probabile neve sulle Alpi dalle quote medie e finalmente anche sulle cime degli Appennini.