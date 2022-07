Aggiornamenti serali: ipotesi più fresche e TEMPORALESCHE dal 6 agosto

Assodato il ritorno del caldo intenso nel corso della settimana entrante (come approfondito in questo articolo) proviamo a spostare l'attenzione sul prosieguo, ovvero nel periodo tra la prima e la seconda decade di agosto.

Le temperature saliranno oltre le medie del periodo con alta probabilità per tutta la prossima settimana, quindi almeno fino al 7 agosto, eccetto un iniziale calo termico al nord a partire da sabato 6. Questo calo termico potrebbe essere innescato da masse d'aria più fresche provenienti dal centro-nord Europa, le stesse che poi potrebbero diventare protagoniste in Italia nei giorni successivi.

Proprio su questo punto i modelli matematici cominciano ad intravedere scenari interessanti, volti ad un guasto del tempo con acquazzoni, temporali e temperature più basse.

Gli aggiornamenti serali dei modelli GFS (modello americano, immagine qui sopra) e GEM (modello canadese, immagine in basso) propendono per un repentino calo di pressione e stabilità in Italia a causa di masse d'aria nettamente più fresche pronte a regalare precipitazioni diffuse ed un deciso calo termico. Nord e centro Italia sarebbero, in tale visione, i settori più colpiti dai forti temporali nel periodo tra 6 e 8 agosto.

Decisamente più cauta la media degli scenari di GFS, ovvero la previsione più probabile caratterizzata dalla media di decine di scenari differenti. La media propone comunque un calo della pressione con aumento dell'instabilità, seppur in via del tutto disorganizzata da nord a sud.

Solo ipotesi al momento, pertanto saranno necessarie ulteriori conferme nei prossimi 2-3 giorni al fine di definire con più chiarezza il quadro previsionale del periodo tra 6 e 8 agosto.