Meteo 7 giorni: la pioggia latita, CALDO quasi unico protagonista?

Dopo qualche giorno di instabilità, relegata esclusivamente alle regioni del nord e del lato adriatico, l'anticiclone torna prepotentemente a sovrastare tutta Italia. Solo le regioni del basso Adriatico e del sud stanno godendo di qualche raffica di maestrale, efficace nell'attenuare la pesante calura che da giorni avvolte il Mediterraneo.

Nel corso della settimana in arrivo avremo ben poco da aspettarci, per quel che riguarda il maltempo. Le perturbazioni atlantiche resteranno ben alla larga dal Mediterraneo e pertanto ne approfitterà ancora una volta il vasto anticiclone africano portatore di caldo e afa. Insomma avremo tempo spesso stabile e temperature via via sempre più alte, come anticipato in questo articolo.

Per un nuovo e ipotetico cambiamento dovremo attendere il prossimo week-end. Tra 6 e 7 agosto la pressione e la stabilità dell'aria potrebbero pian piano scendere e l'instabilità potrebbe tornare in auge, specie al nord e nelle zone interne del centro e del sud. Però, anche in questo, non avremo a che fare con perturbazioni organizzate ma solo con temporali disorganizzati.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 1 agosto: generalmente stabile su tutta Italia eccetto rari fenomeni sui monti. Maestrale sul lato adriatico e al sud.

Martedì 2 agosto: generalmente stabile con rari fenomeni sulle Alpi. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Maestrale in indebolimento al sud.

Mercoledì 3 agosto: anticiclone disteso su tutta Italia, stabile ovunque e temperature in aumento graduale specie nelle massime.

Giovedì 4 agosto: stabile ma con temperature stazionarie o in leggerissimo aumento.

Venerdì 5 agosto: anticiclone ben presente sull'Europa meridionale. Possibilità di rari temporali pomeridiani in montagna. Temperature stazionarie.

Sabato 6 agosto: possibile nuovo peggioramento al nord con annesso calo termico. Stabile e caldo intenso al sud.

Domenica 7 agosto: temporali sparsi specie tra pomeriggio e sera al nord e nelle zone interne del centro e del sud. Leggero calo termico ovunque.

