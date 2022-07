CALDO in intensificazione, ecco le TEMPERATURE che raggiungeremo

Negli utlimi giorni le temperature sono scese di qualche grado soprattutto al nord e sulle regioni adriatiche grazie al transito di qualche temporale piuttosto intenso. Tuttavia il caldo non ha mai davvero abbandonato l'Italia e l'afa continua ad imperversare su tante località specie del lato tirrenico e del sud.

Nei prossimi giorni l'anticiclone si rafforzerà nuovamente favorendo un nuovo aumento delle temperature e dell'afa. Insomma tornerà a far molto caldo da nord a sud per diversi giorni, ma fortunatamente potrebbe essere solo una breve comparsa prima di un nuovo ritorno dell'instabilità (come accennato ieri in questo articolo).

Ma quanto cresceranno le temperature? Dapprima sarà il nord a registrare valori massimi fino a 36-37°C tra lunedì e martedì, dopodiché toccherà anche al resto d'Italia. Le ultime raffiche di maestrale mitiganti sul basso Adriatico e al sud cesseranno quasi del tutto martedì, ed ecco che il caldo potrà intensificarsi anche sul Meridione.

Tra mercoledì 3 e venerdì 5 agosto il caldo sarà intenso da nord a sud, ma in modo particolare in Val Padana e sulle regioni tirreniche dove sarà facile imbattersi in massime fino a 36-38°C.

A partire dal prossimo week-end potrebbe verificarsi un allentamento dell'anticiclone africano a partire dal nord, dove potrebbero tornare rovesci e temporali sparsi. Ancora caldo al centro e al sud probabilmente fino al termine della prossima settimana!