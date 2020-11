Meteo a 15 giorni: pronti per una svolta INVERNALE?

Quando le mappe evidenziano in maniera sempre più convincente un cambio di circolazione, è assai probabile che quella sia la linea di tendenza vincente.



Dunque si profila per la fine di novembre con discreta attendibilità (35%):

-una frenata delle correnti zonali, cioè da ovest verso est, che trasportano verso di noi aria mite ma umida e qualche precipitazione se viaggiano basse di latitudine, cosa che sta avvenendo peraltro con molta fatica.



-un cambio di posizionamento degli anticicloni, che andrebbero a posizionarsi sulla Scandinavia, favorendo un blocco parziale delle correnti atlantiche e l'accumulo sull'est europeo di aria molto fredda.



Tutto questo si nota molto bene in questa mappa prevista nella notte tra mercoledì 25 novembre e giovedì 26 novembre, dove si evince il posizionamento di un anticiclone ibrido sulla regione scandinava (a cuore caldo ad ovest, a cuore freddo ad est), l'inserimento retrogrado di aria fredda da est sin sul nostro settentrione e la presenza di una depressione sull'Iberia:

Questo schema barico depone spesso per una situazione di forte maltempo sul nostro Paese per la convergenza di masse d'aria di origine diversa e l'avanzamento della depressione verso il Mediterraneo centrale con precipitazioni anche nevose al nord.

Altre mappe segnalano una situazione del genere più o meno per lo stesso periodo, con ritardi o anticipi di 1-2 giorni, comunque al momento ancora trascurabili, perché per ora conta capire quale sarà la configurazione di massima con cui avremo a che fare:

Interessante anche notare la portata del freddo accumulato sulla Russia, decisamente non trascurabile secondo la mappa qui sotto prevista per venerdì 27 novembre, in questa mappa a 1500m (sino a -10°C), dalla quale si nota anche la risalita di aria molto mite vero il Polo:

Questa situazione si realizzerà se davvero andasse a concretizzarsi una perdita di compattezza almeno temporanea del vortice polare, frenata che precede spesso la classica super accelerata di Natale (che solitamente riporta mitezza e disgelo in Europa).

IN SINTESI il tempo da martedì 24 novembre a martedì 1° dicembre:

martedì 24 novembre: tempo discreto o buono, salvo locali nebbie sulle zone pianeggianti.



mercoledì 25 novembre-giovedì 26 novembre: possibile calo termico al nord e sul medio Adriatico con nuvolaglia da stau sul nord-ovest ma senza conseguenze, bello altrove.



da venerdì 27 novembre a martedì 1 dicembre: al via una possibile fase di maltempo prolungata a partire da Sardegna e nord-ovest, dalle conseguenze incerte ma con possibile fase nevosa a quote basse al nord non esclusa, poi anche sulle zone interne e appenniniche del centro, in caso di ulteriore sfondamento dell'aria fredda. Fase poco predicibile nei dettagli, seguire gli aggiornamenti!