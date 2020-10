Meteo a 15 giorni: il nord e il Tirreno si preparino a PIOGGE INSISTENTI

L'aria relativamente fredda che in questi giorni sta puntando l'Italia, potrebbe determinare ulteriori nevicate sulle Alpi a quote interessanti per il periodo, oltre ad una serie di rovesci che colpiranno qua e la lo Stivale.

A partire dalla settimana prossima, le correnti fredde inizieranno a "colare" più ad ovest in direzione del Vicino Atlantico. Ciò formerà una vasta saccatura che ingloberà tutta l'Europa occidentale dove il tempo sarà piovoso anche se poco freddo.

Più ad est si ergerà invece un promontorio di alta pressione che bloccherà l'avanzata della saccatura medesima verso levante. In altre parole, la terza decade di ottobre potrebbe vedere un'Italia meteorologicamente divisa in due con il nord a farne maggiormente le spese in termini di maltempo.

La media degli scenari del modello americano valida per mercoeldi 21 ottobre, mostra quando detto poco sopra:

Le correnti meridionali facenti capo a questa situazione trasporteranno aria umida verso le regioni settentrionali e dell'alto Tirreno. Qui si concentreranno le piogge che potrebbero persistere per alcuni giorni.

Al sud, sul medio Adriatico e sulla Sicilia avremo invece un'ottobrata in piena regola con clima soleggiato e anche piuttosto caldo stante le correnti provenienti dal nord Africa.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a sabato 24 ottobre, la situazione potrebbe restare bloccata, a parte un lieve avanzamento del limite delle piogge verso levante:

Solo le regioni meridionali, le adriatiche e la Sicilia potrebbero restare escluse dall'abbraccio piovoso, che nel frattempo si sarà fatto importante al nord e sul Tirreno. Nei prossimi giorni faremo il punto di volta in volta, in quanto l'esatta posizione della saccatura è ancora in fase di studio.

