Vi mostriamo la MALATTIA che sta affliggendo il nostro clima!

"Dottore, mi fa male il tempo"! Che il clima sia malato da diversi anni è ormai sotto gli occhi di tutti, ma nell'ultimo decennio la situazione è andata peggiorando con una velocità che ha fatto impallidire anche i più pessimisti e catastrofisti.

Ci troviamo così con il nord Italia costretto a pregare la pioggia come se fosse una meteora benedetta, senza contare le estati sempre più roventi e gli inverni che si riducono a fugaci comparse che fanno la felicità di pochi e l'infelicità di molti.

Ieri in questo articolo (www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/-getto-malato-ecco-perch-le-perturbazioni-fanno-fatica-ad-arrivare-sull-italia/96821/) abbiamo parlato della corrente a getto che non riesce più a penetrare nel Mediterraneo. Se manca questo nastro trasportatore, le perturbazioni non arrivano ed inizia la grande sete per alcune regioni.

Oggi vi mostriamo invece la radice di tutti i nostri problemi, la "malattia" nuda e cruda che affligge la circolazione dell'Europa centro-occidentale. La mappa è estrapolata dal modello europeo ed è valida per sabato 25 marzo. Non badate alla scadenza previsionale, ma osservate solo la cartina che abbiamo postato a scopo dimostrativo più che previsionale.

Notate come sul centro e nord Europa le perturbazioni ci siano, connesse con un flusso atlantico anche energico. Se però osserviamo la mappa in basso a sinistra, notiamo una perenne distorsione delle correnti dovute ad un surplus termico e di geopotenziale ormai PERENNE tra il Marocco e l'Iberia.

Il problema siccitoso che affligge il nord Italia e la latitanza delle piogge democratiche sul nostro Paese nasce da qui. In altre parole, il cambiamento climatico dovuto al global warming ha estroflesso la cella di Hadley che fuoriesce sempre in quel punto. In pratica è come aver posto un macigno enorme nella corrente di un fiume; questa viene inevitabilmente deviata, seguendo altri percorsi.

Il getto sul nord Europa è costretto ad accelerare per superare questo ostacolo. Così facendo favorisce continue rimonte anticicloniche sull'Italia e quelle poche perturbazioni che riescono a passare sono costrette a fare il giro largo, presentandosi sulla nostra Penisola con direttrice da nord-ovest, ovvero inefficaci alla causa piovosa del settentrione.

Questa anomalia di geopotenziale in sede iberico-marocchina è in fase di studio da parte di scienziati ed addetti ai lavori. Non possiamo ancora dire che si tratti di una modifica permanente della circolazione, ma sicuramente l'Europa occidentale e il Mediterraneo dovranno convivere con questa anomalia ancora per diverso tempo!

