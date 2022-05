SICCITA': sono servite le piogge degli ultimi giorni o la situazione resta GRAVE?

La pioggia caduta negli ultimi giorni è stato un vero e proprio regalo che la natura ha concesso alle aree maggiormente bisognose di acqua; ci riferiamo soprattutto al nord Italia ed in modo particolare al settore di nord-ovest che è reduce da un inverno terribile da questo punto di vista.

Troppo poco! Si attendeva quantomeno un proseguimento del trend instabile che potesse continuare per tutto il mese di maggio con ulteriori innaffiate, ma purtroppo non sarà così.

L'alta pressione incombe nuovamente sull'Italia e questa volta sembra intenzionata a portare temperature ben al di sopra della media climatologica. Tutto ciò ha il sapore della beffa per quelle regioni che stavano cominciando a trarre giovamento dai recenti episodi piovosi. La chiusura dei rubinetti piovosi adesso (purtroppo a tempo indeterminato e in vista dell'estate) riproporrà presto i problemi che sembrava potessero risolversi almeno in parte con le ultime piogge.

Le ultime piogge cadute sono servite? Sicuramente hanno dato una grossa mano a bagnare la superficie del terreno, ma è in profondità, dove agiscono le falde, che la situazione resta critica.

La prima mappa mostra il grado di siccità attuale sul nostro Paese, riferito ai primi 40cm di suolo (ovvero da 0 a 40cm, ergo la superficie del terreno):

I miglioramenti si vedono, dato che solo poche aree presentano ancora condizioni moderatamente siccitose. In altre parole, la pioggia caduta in questi giorni ha bagnato solo la superficie dei terreni, ma senza andare in profondità.

Infatti, se spostiamo la nostra analisi al grado di siccità fino a 1 metro (100cm) di profondità, i problemi restano tutti sul piatto!

Possiamo quindi affermare che ad un metro di pronfondità, la situazione idrica in Italia non è cambiata molto, anzi, presenta ancora punte di siccità GRAVE al settentrione ed in alcuni casi anche al centro, specie nel Lazio. Inoltre, sono molte le aree affette da siccità MODERATA, mentre la situazione è rosea solo sulle Isole ed alcune aree del meridione.

La cosa più grave è ciò che si prevede tra una settimana, ovvero per lunedi 16 maggio (dopo appena una settimana di alta pressione e secco). La terza mappa mostra infatti la previsione della siccità ad 1 metro di profondità per lunedi 16 maggio:

Si tornerà "a bomba", esattamente alla situazione di grave siccità al nord e su parte del centro che avevamo a fine aprile. La mappa crediamo parli da sola, senza bisogno di ulteriori commenti...e guardando avanti per il momento si vede solo alta pressione sulle carte.

Per dirla in maniera semplice, NON CI SIAMO, ma proprio per niente!

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/alta-pressione-in-arrivo-dove-far-pi-caldo-nei-prossimi-giorni-in-italia-/93810/