ALTA PRESSIONE in arrivo: dove farà più CALDO nei prossimi giorni in Italia?

Come era nelle attese, la prima decade di maggio ha concesso finalmente un po' di pioggia anche laddove era strettamente necessaria. Sarebbe stata buona cosa se questo trend instabile fosse andato avanti quantomeno per tutto il mese, regalando altre preziose occasioni piovose alla nostra Penisola.

Così purtroppo non sarà. Esauriti gli ultimi temporali tra oggi e domani, a partire da metà settimana l'alta pressione tornerà a fare la voce grossa, mettendo a sedere qualunque tipo di fenomeno a parte casi isolati. Una cosa non buona, dato che si attendevano altre piogge per cercare di limare il grosso disavanzo idrico presente in alcune aree del nostro Paese.

Eccola l'alta pressione. La mappa si riferisce alla notte tra giovedi 12 e venerdi 13 maggio:

Il flusso atlantico tornerà a scorrere a nord del 50° parallelo, mentre la depressione presente sui bacini meridionali tenderà a colmarsi. Ne conseguirà una fase di bel tempo a parte qualche temporale sulle Alpi nel pomeriggio, come se fossimo in estate.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature massime previste in Italia nel pomeriggio di giovedi 12 maggio:

Punte di 29° sulla Pianura Padano-Veneta, 28° tra la Lucania e la Puglia, 27° su Sardegna, Sicilia e Lazio. Si tratta di valori ovviamente al di sopra della media stagionale.

Queste invece sono le temperature previste per il pomeriggio di venerdi 13 maggio:

Primi 30° sulla Lucania, 29° sulla Puglia e sulla Pianura Veneta, 28° sulla Pianura Lombarda e la Sardegna. Si starà meglio lungo le coste stante l'azione mitigatrice della brezza.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località