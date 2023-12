Abbiamo un INVERNO da vivere...E non succede...NIENTE, sarà così sino a quando?

L'anticiclone si instaurerà tra qualche giorno ma già non si parla d'altro: la sua potenza, della sua insistenza, della sua permanenza, della stroncatura dell'inverno che provoca ogni anno.



Eppure di freddo intorno al Polo se ne sta accumulando parecchio e basterebbe una frenata anche modesta del grande fiume delle correnti occidentali per vedersi arrivare addosso una colata anche vistosa, sia pure molto spesso limitata alla regione balcanica e con coinvolgimento solo parziale dell'Italia.

Potrebbe succedere tra il 21 e il 23 dicembre , come recita il modello canadese:

E come conferma almeno parzialmente nella media degli scenari anche il modello europeo:

Ma non sarà con un po' di freddo e qualche nevicata a ridosso dei settori alpini di confine e poi in Appennino che ci libereremo dell'anticiclone.

Ci vorrà parecchio prima che questo avvenga in modo netto, ma qualche possibilità da Natale in poi potrebbe esserci, in concomitanza con l'abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico e di conseguenza con il transito di almeno una modesta perturbazione piovosa lungo lo Stivale.

Dai oggi e dai domani, tra fine anno e nel corso della prima decade di gennaio qualcosa di più importante potrebbe capitare, sempre in seno a questi serpeggiamenti delle correnti atlantiche, dettate da un certo rallentamento della corrente a getto.



Se tutto ciò invece NON avvenisse, se il vortice polare seguitasse a ruotare come una trottola impazzita mantenendo al Polo tutto il freddo, se la corrente a getto non frenasse e l'anticiclone risultasse sempre così potente, beh, anche gennaio potrebbe volar via senza grandi emozioni meteo.

E' già successo, ma ci sono sempre eccezioni a queste rigide regole che il tempo si è scritto in questi ultimi anni e dai cui binari è uscito solo raramente.