"MOSTRI ANTICICLONICI": a volte ritornano...

E' un brutto periodo (quello odierno) per tutti gli appassionati di freddo, neve e gelo. Può sembrare strano, ma l'inverno (oltre a tutte le sue manifestazioni) è la stagione più amata dai giovani.

Al di là di tutti i disagi che comporta, il fascino di una nevicata a larghe falde nella propria città non ha eguali in meteorologia. Non importa se la città si blocca, non importa se la neve crea intralcio alla circolazione. L'appassionato segue la nevicata fiocco dopo fiocco; si preoccupa quando i fiocchi diventano più piccoli o la precipitazione scema, mentre si esalta quando dal cielo cadono autentici fazzoletti, magari accompagnati anche da vento forte.

In questo periodo le elaborazioni hanno messo da parte i sogni bianchi e il freddo almeno fino al termine di febbraio. Al posto delle colate fredde blu o verdi, campeggia un bollone rosso che divora non solo l'Italia, ma gran parte del nostro Continente. Solo a lungo termine i modelli concedono a fasi alterne ritorni di freddo sull'Italia, ma questi restano spesso sulla carta.

I mostri a volte ritornano! Quello che vedete in figura è il peggior incubo di tutti i "cultori" della stagione fredda.

Il semestre freddo 1989-1990 fu un disastro da questo punto di vista. In quota fallirono molte stazioni sciistiche; le città furono ridotte ad autentiche camere a gas e solo la nebbia (mista a smog) presente in Valpana ci ricordava che eravamo in inverno.

Putroppo, la nostra posizione geografica non esclude la creazione di queste strutture anticicloniche così forti. Non siamo in America, dove il clima è più dinamico e le ondate di gelo non mancano mai. Da noi il calore arriva sia dall'Africa ( che è a due passi) sia dall'Atlantico (che è a favore di corrente). Di conseguenza è facile capire come situazioni di questo tipo (seppur rare), non possono essere escluse a priori.

Comunque...non fasciamoci troppo la testa. All'inizio di marzo il freddo potrebbe nuovamente venirci a trovare; tuttavia, il rosso sulle carte un po' ci preoccupa, non lo neghiamo!