Violento temporale in Piemonte provoca ingenti grandinate

Forti temporali stanno interessando in queste ore il Piemonte occidentale, in particolar modo l'area fra torinese e cuneese. I fenomeni stanno assumendo carattere di forte intensità portando anche diffuse grandinate.

Un violento temporale (a carattere di supercella) si è abbattuto in particolare nella zona di Moretta (CN), Villafranca Piemontese (TO), al confine appunto fra le due province.

Strade, cortili e campi sono stati ricoperti dalla grandine. I danni sono ancora da quantificare, soprattutto alla vegetazione e alle colture. Localmente i chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni intorno ai 2-3 centimetri, ammaccando qualche automobile.