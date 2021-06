Violenta grandinata sul Garda: grossi chicchi e disagi a Peschiera

I temporali pomeridiani sono ormai una costante da oltre una settimana, purtroppo sempre su determinate aree a causa della particolare ventilazione instauratasi alle alte quote. Anche oggi l'instabilità non ha risparmiato la fascia alpina, la zona del Garda e le regioni tirreniche, alle prese con acquazzoni e grandinate.

Una forte grandinata ha colpito Peschiera del Garda, sulla sponda meridionale del Lago di Garda, nel veronese. Il temporale ha scatenato forti piogge e chicchi di grandine grandi come noci. Il fenomeno si è abbattuto attorno alle 15.15.

La grandine ha causato danni alla vegetazione e anche a teloni e oggetti fragili, oltre che disagi alla viabilità. Fortunatamente non ci sono feriti. Il rovescio grandinigeno è stato particolarmente intenso sull'autostrada A4, come potete osservare nella foto: