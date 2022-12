NEVE e anche GELICIDIO al nordovest. Immagini impressionanti dal genovese

Una forte ondata di maltempo sta colpendo il nord Italia ed in particolar modo i settori nord-occidentali, alle prese anche con nevicate ed il temibile fenomeno del gelicidio.

La neve ha conquistato da qualche ore gran parte delle pianure piemontesi, soprattutto nel torinese dove si registrano alcuni centimetri di neve. Anche Torino è totalmente imbiancata dalla neve, come ampiamente previsto. Qui Torino:

Solo alcuni settori dell'alessandrino sono alle prese con la pioggia a causa dell'eccessiva invadenza di aria più tiepida in alta quota, la quale va a danneggiare la colonna d'aria inibendo la formazione della neve.

In altre località, invece, nonostante l'arrivo di aria più tiepida in quota troviamo temperature sotto zero al suolo che favoriscono il fenomeno del gelicidio: questa situazione riguarda alcune vallate tra astigiano e alessandrino, tante aree interne del genovese e le valli dell'Appennino emiliano.

Su questi settori la pioggia precipita al suolo e tende a congelarsi formando vere e proprie pericolosissime lastre di ghiaccio. La situazione più critica è alle spalle di Genova, precisamente tra il parco nazionale delle Capanne di Marcarolo e la Valle Scrivia: qui le temperature al suolo sono comprese tra -0.5°C e -1°C, mentre in alta quota troviamo temperature superiori allo zero. Il video arriva dalle Capanne di Marcarolo e mostra l'impressionante fenomeno del gelicidio, assolutamente da non sottovalutare negli spostamenti.