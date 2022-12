NEVE IN PIANURA giovedì, tutti gli ultimi aggiornamenti

Mancano poche ore al ritorno della neve in pianura su alcuni settori del nord Italia grazie all'arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Questa volta, a differenza dei precedenti episodi, la perturbazione incontrerà temperature molto più basse sulle regioni del nord stante la presenza di un cuscino d'aria fredda sviluppatosi negli ultimi tre giorni grazie all'intrusione di correnti fredde artico-continentali.

Questo cuscinetto freddo si rivelerà tenace e resistere solo su una parte del nord, ovvero i settori più occidentali che possono contare su un'orografia favorevole.

Dunque dove arriverà la neve?

Nella prima parte di giornata avremo ancora tempo prevalentemente stabile, specie nella notte con cieli sereni o poco nuvolosi: in questa fase il cuscino freddo si consoliderà ulteriormente e le temperature potranno scendere anche di diversi gradi sotto lo zero.

Al mattino di giovedì avremo un netto aumento delle nubi e l'arrivo dei primi fenomeni su Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia, ma la neve scenderà solo a partire dalle alte colline.

Col passare delle ore, nel corso del pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno su tutto il nordovest e proprio in questo momento avremo un repentino calo della quota neve che si porterà in pianura su tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Nevicherà a Cuneo con circa 10-15 cm di accumulo, ma anche su Torino si prospetta una modesta nevicata con qualche centimetro di manto nevoso.

La neve conquisterà anche novarese, l'astigiano, l'alessandrino occidentale, tutto l'alto Piemonte ed anche i settori interni del savonese e del genovese occidentale.

Fiocchi possibili anche sul milanese occidentale, il pavese e il piacentino fino in pianura, ma con accumuli al momento poco probabili. Man mano che ci spostiamo verso est avremo il passaggio della neve a pioggia o a pioggia mista a neve a causa di piccolissime variazioni di temperatura alle medio-alte quote. Insomma sarà facile imbattersi in piogge battenti con temperature vicine allo zero su Emilia e bassa Lombardia. Su Milano ci aspettiamo pioggia o al più pioggia mista a neve.

Laddove le temperature, al suolo, saranno inferiori allo zero ed in quota scorrerà aria meno fredda, potrà scatenarsi il fenomeno del gelicidio (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo).

Gli accumuli di neve più rilevanti riguarderanno il basso Piemonte (cuneese in particolare) dove si prospettano oltre 20 cm di neve fresca. Altrove sul Piemonte gli accumuli varieranno tra 2 e 10 cm.