Rischio GELICIDIO domani su alcuni settori del nord

Una nuova ondata di maltempo di stampo atlantico si appresta ad invadere il Mediterraneo, dove andrà ad incontrare masse d'aria molto diverse tra di loro. Ci stiamo riferendo in particolare al nord, sede di un cuscino d'aria fredda e a tratti gelida che potrebbe risultare determinante per l'arrivo della neve anche al piano. Tuttavia questo non varrà per tutti! Su diverse regioni pioverà, su altre nevicherà e su alcuni settori potrebbe verificarsi il fenomeno del gelicidio, già accennato ieri in questo articolo.

Ma cos'è il gelicidio? Si tratta della pioggia che si congela al suolo, in quanto le temperature sono inferiori allo zero e causano il congelamento della pioggia che precipita. Ma...come fa a piovere se ci sono temperature inferiori allo zero? Ebbene la causa risiede alle medio-alte quote: ad altezze comprese tra i 700 e i 2000 metri di altitudine le temperature tendono ad aumentare addirittura sopra lo zero, fondendo totalmente la neve in caduta. Le gocce di pioggia, ormai prossime al suolo, non faranno mai in tempo a ritrasformarsi in fiocchi di neve anche in presenza di temperature di 0°C o inferiori. Ed ecco che, una volta giunte al suolo, le gocce di pioggia tendono lentamente a solidificarsi formando veri e propri strati di ghiaccio che possono rivelarsi davvero pericolosi per la viabilità.

Dove potrà esserci il gelicidio? Al momento il maggior rischio di questo fenomeno è presente nei settori interni della Liguria centro-orientale dal savonese al Tigullio (specie nei fondovalle) ed anche sull'Appennino settentrionale (lato padano) tra reggiano, parmense, piacentino. Conche e fondovalle sono tra le aree più a rischio in quanto è più facile che l'aria gelida possa restare intrappolata al suolo. La pioggia che congela può rivelarsi un serio pericolo per la circolazione, pertanto occorrerà prestare la massima attenzione negli spostamenti.