Maltempo Puglia: nubifragio si abbatte fra Otranto e Santa Cesarea Terme, situazione difficile a Cerfignano e Porto Badisco

Una blanda circolazione depressionaria persiste sull'area tirrenica meridionale e influenza ancora il tempo al centro-sud con piogge e locali temporali.

In queste ore una delle regioni più colpite è la Puglia, in particolar modo la penisola salentina, dove si stanno verificando temporali di forte intensità.

Un autentico nubifragio si è abbattuto sulla costa adriatica leccese, fra Otranto e Santa Cesarea Terme. Ingenti allagamenti si segnalano nella località di Cerfignano e nella vicina Porto Badisco, ambita meta turistica nella stagione estiva. Nella zona sono caduti in poche ore oltre 140 millimetri di pioggia (con picchi anche sui 160-170).

Numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, che stanno tutt'ora lavorando intensamente per scantinati e garage allagati e criticità alla viabilità.