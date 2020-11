Maltempo in Sardegna: frane nel nuorese, gravi allagamenti a Villacidro

Le previsioni si sono rivelate purtroppo corrette per la Sardegna, colpita duramente da piogge e temporali in queste ultime ore. L'arrivo di una vasta depressione atlantica ha innescato piogge stazionarie e a carattere di nubifragio su tante aree dell'isola, in particolare quelle orientali e meridionali. Gli accumuli sono in rapido aumento e localmente hanno già superato i 60-70 mm tra Sud Sardegna, Ogliastra, Nuorese.

Le criticità più importanti le registriamo nei comuni di Villacidro, Pabillonis e San Gavino, situate nel Sud Sardegna: le strade risultano allagate e impraticabili a causa dei vasti allagamenti. Chiuse al traffico, perché allagate, la statale 196 dal chilometro 16 fino a Villacidro (praticamente isolata), così come la provinciale 61. Viabilità bloccata anche sulla 197 al chilometro 10. Al lavoro le pattuglie dei carabinieri.

Pesanti disagi anche nel nuorese, colpita da nubifragi e frane tra notte e prime ore del mattino.

Massima attenzione nelle prossime ore: la perturbazione si accanirà sulla Sardegna fino a stasera con piogge diffuse e locali nubifragi. Rischio più elevato su nuorese, ogliastra, cagliaritano dove gli accumuli di pioggia potranno superare i 100-150 mm.