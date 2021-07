Grandine enorme e danni tra Piacenza e Parma: macchine devastate sull'autostrada A1

Come purtroppo previsto la pianura Padana sta nuovamente facendo i conti con temporali intensi e a tratti estremi. Il passaggio di una massa d'aria fresca e turbolenta in alta quota su uno strato d'aria molto più caldo presente al suolo, sta dando vita a supercelle particolarmente violente, soprattutto in Emilia.

Nel pomeriggio abbiamo osservato ben due supercelle nell'Emilia centro-occidentale: una tra Piacenza e Parma, l'altra nel modenese. Entrambe si sono rivelate particolarmente violente, capaci di scatenare grandine di grosse dimensioni e danni ingenti.

Grandine a Busseto (PR) e sull'autostrada A1 nella foto.

Tra Parma e Busseto si è verificata una grandinata devastante, con chicchi di ghiaccio grandi fino a 6-7 cm di diametro. I grossi chicchi di ghiaccio hanno causato danni ingenti nelle campagne e anche ad auto e abitazioni.

Sulla A1 fra Piacenza e Parma sono migliaia le auto devastate con fari e vetri rotti e che hanno dovuto chiamare i carroattrezzi:

I temporali si stanno muovendo verso il Triveneto dove, nelle prossime ore, ci saranno altri fenomeni intensi e grandinate. Il rischio di maltempo intenso è presente su Lombardia, Emilia, Veneto, Trentino e Friuli sino a tarda sera.