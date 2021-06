Caldo eccezionale in Puglia: decine di localitÃ  superano i 40 gradi

La Puglia, così come gran parte del sud, è avvolta dalla morsa del caldo. Come ampiamente previsto le correnti africane stanno raggiungendo l'apice in questo rovente pomeriggio, su tutto il territorio pugliese.

Che sarebbe stata una giornata caldissima era già evidente dalla notte, che ha fatto registrare temperature minime tra i 27 e 30°C. Fasano, nel brindisino, ha registrato una minima clamorosa di 31.4°C. Da lì in poi l'aumento delle temperature è stato inesorabile e addirittura già alle 11 del mattino sono stati rilevati i primi 40°C della giornata nell'entroterra barese.

Negli ultimi minuti le temperature sono schizzate verso l'alto dal foggiano al Salento, tanto da superare i 40°C in decine di località, soprattutto quelle interne e lontane dalla leggerissima brezza marina, ormai diventata molto blanda a causa del costante riscaldamento del mare (intensificatosi negli ultimi giorni).

Da varie centraline meteorologiche si rilevano almeno tre temperature eccezionalmente alte, le più alte della Puglia: Bitritto (BA), Lequile (LE) e Soleto (LE) hanno raggiunto ben 41.6°C. Spiccano anche i 40.5°C di Brindisi, a poche centinaia di metri dalla costa.

Altre temperature notevoli le registriamo a Bitonto (BA) con 41,4°C, Lecce con 40.7°C, Acquaviva delle Fonti e Adelfia (BA) con 40.5°C, Francavilla Fontana (BR) con 40.9°C e Squinzano (LE) con 41.3°C.

Il caldo intenso proseguirà per tutta la giornata: stasera, anche dopo il tramonto, le temperature si manterranno oltre i 30°C su quasi tutta la regione. Domani sarà un'ennesima giornata rovente con massime tra i 35 e 40°C.

Un lieve calo termico dovrebbe arrivare solo nel week-end.