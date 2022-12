Calabria: tornado devasta Isola Capo Rizzuto nella notte, ingenti i danni

E' stata una notte di forte maltempo in Calabria, con intensi temporali e nubifragi che hanno colpito in particolar modo le province di Catanzaro e Crotone.

Una supercella temporalesca ha dato origine addirittura a un tornado (o tromba d'aria) nella zona di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. Il fenomeno estremo si è verificato attorno alle 4 ed ha provocato ingenti danni e tanta paura. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Non ci sono almeno per ora immagini del vortice d'aria ma le foto e le testimonianze dei danni lasciano pochi dubbi sul fatto che si sia trattato appunto di un tornado. Oltre a pioggia e vento si è verificata anche una grossa grandinata.

La furia del vento ha provocato una scia di distruzione per diversi chilometri: divelti tetti di abitazioni private, cancelli, recinzioni, pali dell'illuminazione pubblica. Numerosi i danni ad autovetture ed abitazioni. L'amministrazione invita la popolazione a non uscire di casa. Diverse famiglie sono state evacuate.

Secondo le ricostruzioni dei vigili del fuoco il tornado ha colpito la zona mare che va da Capo Colonna allo Steccato di Cutro, abbattendosi con violenza proprio nel territorio di Isola Capo Rizzuto.