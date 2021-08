Arriva la neve anche in Bolivia, bellissima nevicata a PotosÃ¬

Il sud America sta vivendo uno degli inverni più freddi degli ultimi decenni, condito da diverse ondate di freddo molto intense che stanno regalando nevicate a quote basse su tanti territori di Argentina, Brasile, Cile e anche Bolivia.

Dopo le nevicate storiche dei giorni scorsi in Brasile, vi mostriamo le immagini che arrivano da Potosì, in Bolivia. La città boliviana si trova a ben 4000 metri di altitudine, sulle Ande, ma nonostante questo la neve non è un fenomeno consueto.

Potosì è situata nei pressi del tropico e soprattutto si trova in una posizione geografica estremamente sfavorevole, che la mantiene lontana dalla gran parte delle perturbazioni cariche di umidità. Qui, difatti, ci troviamo in un'area desertica dove cade pochissima pioggia e pochissima neve all'anno. Negli ultimi giorni, però, è arrivata la neve come non accadeva da molto tempo: quasi due ore di neve ininterrotta hanno permesso un accumulo di oltre 5 centimetri.