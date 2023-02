MALTEMPO di fine mese: spunta il NEVONE in pianura su...

L'ora del maltempo sembra destinata a scoccare già dalla serata di giovedì 23 febbraio e ad entrare nel vivo nelle 72 ore successive con una depressione in grado di richiamare finalmente correnti molto umide sull'Italia, specie al nord e di regalare così una bella compensazione di precipitazione, dopo tanta siccità.



Naturalmente si tratta solo di una delle "chiavi di lettura" legate all'episodio perturbato, molte altre potrebbero essercene da qui al periodo in oggetto, che dista ancora parecchi giorni.



In ogni caso arriverebbe davvero tanta neve sulle Alpi, specie quelle occidentali per una volta a quote prossime ai fondovalle e una bella nevicata la vivrebbe in pianura anche il Piemonte, specie quello occidentale, in primis Cuneo, Torino, Biella, Ivrea, Alessandria, Asti, molto meno il Piemonte orientale, troppo vicino ad un'ingerenza sciroccale eccessiva per consentire alle temperature di rimanere prossime allo zero alle basse quote.



Neve prevista anche sulla Valle d'Aosta, compreso il fondovalle, specie il settore più m meridionale, sull'Ossola, Domodossola compresa, così come su gran parte del Canton Ticino, sebbene molto meno abbondante e più in generale nei fondovalle alpini, da quello dell'Adige sino al Cadore. Pioggia e mitezza sciroccale invece sulla Valpadana centro orientale.



Si partirebbe per la verità con valori di tutto rispetto a 1500m nella giornata di venerdì 24, ma lì le precipitazioni sarebbero modeste e il limite delle nevicate si attesterebbe sino in collina un po' ovunque, vediamole:

Lo Scirocco però farebbe rapidamente risalire i valori termici proprio a partire dalle quote superiori ed entro domenica all'alba anche al suolo su gran parte della Valpadana centro orientale:

Solo il Piemonte ne verrebbe risparmiato (dallo Scirocco) ed infatti ecco la pianura piemontese coperta di neve nella notte tra sabato e domenica con fiocchi generosi su Torino ma soprattutto su Cuneo:

Nel corso di domenica passaggio a pioggia in pianura anche su gran parte del Piemonte centro-orientale, ma non nelle vallate interne occidentali, così come seguiterà a nevicare sull'Appennino ligure di Ponente, con accumuli importanti.



Le piogge: molto significativi gli apporti su mezza Italia, ma soprattutto per una volta al nord, guardate quelli previsti sino all'alba di domenica 26 febbraio, notate il picco di 150mm sul Cuneese, che traducendolo in cm potrebbe anche voler dire oltre un metro di neve a Limone Piemonte:

Naturalmente prendete tutto con beneficio d'inventario. Le prossime emissioni, a seconda del posizionamento del minimo e delle temperature previste in quota, potrebbero far variare notevolmente la localizzazione dei fenomeni.