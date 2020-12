Video INEDITO: Roma sotto la NEVE nel febbraio 2012 da sogno!

E' risaputo che i romani vadano letteralmente pazzi per la neve e non vedano l'ora di assistere a nuovi eventi nevosi. Su MeteoLive le nevicate del febbraio 2012 sono stati seguite in modo estremamente esauriente, postando davvero tantissimi video, selezionati per i lettori e segnalati spesso dai lettori stessi.



Proprio stamane ci siamo imbattuti in queste belle immagini, montate professionalmente, che mostrano la città Eterna sotto la prima delle magiche nevicate di quei giorni. Assolutamente da non perdere per la qualità delle riprese e l'ottima scelta delle inquadrature, oltretutto molte delle riprese sono state effettuate in notturna.