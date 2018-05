Oggi temporali in agguato su diverse zone, domenica pomeriggio peggiora su mezza Italia

SITUAZIONE: sull'Italia è presente aria umida che sfrutta l'instabilità atmosferica pomeridiana per dar vita a temporali sparsi; nel frattempo una saccatura ha raggiunto la Francia, accompagnata da corpi nuvolosi e da una massa d'aria piuttosto fredda, e nel corso di domenica tenderà a coinvolgere anche le nostre regioni settentrionali oltre che parte del centro, favorendo un peggioramento del tempo.



TEMPERATURE: caleranno da domenica pomeriggio in maniera sensibile sul nord-ovest, entro sera su tutto il nord e la Toscana, poi anche il resto del centro entro la mattinata di lunedì, portandosi leggermente al di sotto dei valori medi del periodo. La fase fresca insisterà almeno sino a mercoledì 16.



EVOLUZIONE: dalla saccatura si isolerà sull'Italia un vortice freddo in quota che insisterà almeno sino alle prime ore di mercoledì, andando a rinnovare condizioni di forte instabilità tra nord, centro e Campania, mentre il resto del meridione sarà coinvolto più marginalmente.



LUNGO TERMINE: sino a domenica 20 maggio il Mediterraneo potrebbe continuare ad essere bersagliato dall'affondo di saccature o di piccoli ma insidiosi vortici freddi in quota; se dovessero localizzarsi troppo ad ovest innescherebbero sull'Italia una risposta di aria calda e stabile, in caso contrario seguiterà a sperimentare condizioni di tempo instabile. Seguiremo la situazione per valutare meglio il posizionamento delle saccature.



OGGI: al nord, sulle zone interne del centro e del sud, nuvolosità irregolare con locali manifestazioni temporalesche nelle ore del tardo pomeriggio o della prima parte della serata. Fenomeni più probabili a ridosso dei rilievi, sulla fascia pedemontana e in genere al nord. Più sole sulle Isole maggiori e sulle coste. Un po' di caldo nelle ore centrali del giorno.



DOMANI: in mattinata ampie schiarite su gran parte del Paese, salvo una nuvolaglia al nord-ovest e sulla Toscana, rinforzo dei venti di Libeccio. Dal primo pomeriggio peggioramento anche sensibile al nord-ovest con piogge e temporali, poi anche su Toscana, Umbria ed alto Lazio, infine sul Triveneto con precipitazioni sparse e calo delle temperature. Neve su ovest Alpi dal pomeriggio oltre i 1600m. Sulle rimanenti regioni parziali addensamenti ma senza precipitazioni.