L'alta pressione proverà a respingere le PIOGGE sino a sabato

SITUAZIONE: il canale depressionario presente sull'Italia produce ancora i suoi effetti sulle nostre regioni meridionali, mentre altrove si vanno affermando schiarite sempre più ampie. Soprattutto su Molise, Calabria, Puglia, est Sicilia e Lucania saranno ancora possibili sino al pomeriggio piogge, rovesci e locali temporali, con tendenza a miglioramento in serata. Qui la mappa del nostro modello con i fenomeni previsti sino al pomeriggio odierno, guarda:



EVOLUZIONE: martedì un'altra perturbazione proverà a spingersi da ovest verso l'Italia ma il rialzo della pressione atmosferica previsto inibirà i fenomeni circoscrivendoli all'estremo settore nord-occidentale, come si nota dalla mappa qui sotto riferita al nostro modello e prevista per il pomeriggio di martedì 16 aprile :









FASE STABILE: tra mercoledì e sabato fase stabile con temperature in progressivo rialzo e valori sin oltre i 20°C da giovedì in poi. Qui le massime previste per mercoledì 17 aprile: notate già la grande mitezza presente sul catino padano e nelle zone dell'immediato entroterra delle isole, delle regioni centrali tirreniche e della Puglia:





FINE SETTIMANA di PASQUA: al momento sembra che l'alta pressione abbia la forza di resistere sino al giorno di Pasqua, piegandosi poi gradualmente alle iniziative instabili in arrivo da ovest. Pertanto per Pasquetta il tempo diverrebbe instabile con acquazzoni sparsi, in un contesto inaffidabile e il tempo peggiorerebbe ulteriormente nei giorni successivi, ma la previsione resta notevolmente incerta, come notoriamente capita in questo periodo. Seguite i nostri approfondimenti.



OGGI: ancora tempo instabile al sud con rovesci sparsi e qualche temporale, specie su Molise, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia orientale, tendenza a graduale miglioramento. Altrove nubi sparse, basso rischio di pioggia e tendenza a schiarite sempre più ampie. Temperature massime in aumento al nord e al centro, in calo al sud.



