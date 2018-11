METEO A 7 GIORNI: un po' di PIOGGIA poi spazio a condizioni più stabili

Gli eventi atmosferici che hanno interessato in modo energico soprattutto il centro e il meridione stanno per lasciarci.

Non aspettiamoci però l'arrivo del bel tempo incontrastato perchè non sarà così. Pur in un contesto maggiormente anticiclonico, il Bel Paese risentirà di infiltrazioni umide da ovest o sistemi frontali poco attivi che dispenseranno qualche pioggia in un contesto termico mite.

Giovedì 29 novembre sarà una bella giornata quasi per tutti a parte un po' di nubi medio-alte al nord senza conseguenze.

La situazione tenderà un po' a cambiare nella giornata di venerdì sul nord-ovest e la Sardegna quando un modesto sistema frontale darà origine a qualche pioggia o breve nevicata sopra gli 800-1000 metri.

Nella notte tra venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre (seconda mappa) la perturbazione formerà una blanda depressione nei pressi della Sardegna. Sull'Isola e sul medio Tirreno sarà probabile qualche rovescio in fuga verso il meridione e la Sicilia.

La medesima depressione interesserà parte del meridione domenica 2 dicembre, prima di uscire definitivamente dalla scena italiana alla fine della giornata festiva.

La prima settimana di dicembre sembra esordire con una situazione anticiclonica sul Mediterraneo anche se non sarà un dominio assoluto.

Le regioni settentrionali e parte del centro resteranno sotto infiltrazioni umide dall'Atlantico, con cieli spesso nuvolosi e qualche pioggia locale. Qualche nevicata è prevista anche sulle Alpi sopra i 2000 metri.

Al meridione e sulle Isole avremo invece un tempo migliore e nel complesso soleggiato.

RIASSUMENDO: giovedì 29 novembre un po' di nubi al nord senza conseguenze, bello sul resto d'Italia.

Venerdì 30 novembre: nubi in aumento al nord-ovest con qualche pioggia o breve nevicata sopra gli 800-1000 metri, qualche pioggia anche sulla Sardegna, per il resto tempo asciutto e in parte soleggiato.

Sabato 1 dicembre: qualche pioggia su Sardegna, Lazio ed estremo sud, per il resto nubi sparse con basso rischio di pioggia. Mite.

Domenica 2 dicembre: ultimi rovesci all'estremo sud in attenuazione, nubi sparse altrove, più intense al nord ma senza pioggia. Mite ovunque.

Da lunedi 3 fino a mercoledi 5 dicembre bello sulle Isole e al sud, nubi sparse al centro e al nord con qualche pioggia locale. Mite ovunque.

