METEO a 7 GIORNI: un po' di NEVE al nord tra giovedÃ¬ sera e venerdÃ¬?

I venti secchi settentrionali che stanno spazzando l'Italia da nord a sud determineranno un martedì splendido sulla nostra Penisola, seppure con temperature in lieve calo (prima mappa). Solo i settori alpini, le estreme regioni meridionali e la Sardegna avranno alcuni annuvolamenti, in genere non forieri di pioggia.

La situazione inizierà a cambiare nella giornata di mercoledi 12 dicembre. L'inserimento di correnti fredde orientali determinerà un sensibile calo dei termometri specie al nord e al centro, dove interverranno anche alcune precipitazioni. Resteranno probabilmente escluse da questo breve abbraccio invernale le due Isole Maggiori e il meridione in genere.

L'aria fredda da est affluirà sull'Italia (quantomeno al centro-nord) anche nella giornata di giovedì 13 dicembre, quando sulla Pianura Padana si avranno le prime gelate notturne.

Contemporaneamente, aria mite dal vicino Atlantico piloterà una perturbazione che dal Mediterraneo occidentale si trasferirà verso l'Italia.

La seconda mappa mostra le precipitazioni portate dal sistema perturbato in questione che agiranno su gran parte d'Italia nella giornata di venerdì 14 dicembre.

Lo scorrimento dell' aria umida sopra il freddo precedentemente affluito potrebbe determinare spruzzate di neve sulle pianure del nord, specie tra il basso Piemonte, la bassa Lombardia e sopra i 400-500 metri sull'Appennino Ligure.

Si tratta di una previsione che ha ancora bisogno di conferme, ma stando alle mappe attuali il tutto potrebbe divenire realtà nella giornata suddetta.

E poi? Stando alle mappe attuali, una nuova parziale accelerazione del getto dovrebbe riportare la mitezza sullo Stivale durante il week-end e all'inizio della settimana prossima. anche se sotto l'egida di un tempo non particolarmente stabile.

RIASSUMENDO: martedi 11 dicembre bel tempo ovunque a parte un po' di nubi su Sardegna, Meridione e Alpi senza conseguenze, non farà freddo.

Mercoledi 12 e giovedì 13 dicembre: clima freddo al centro e al nord con rischio di qualche precipitazione nevosa sopra i 500-600 metri, più mite il tempo al sud e sulle Isole.

Venerdì 14 dicembre: maltempo su tutta l'Italia; piogge e rovesci al centro e al sud, probabili deboli nevicate sulle pianure di Piemonte, Lombardia e sopra i 400-500 metri sulla Liguria, ventoso e freddo al nord, mite al centro e al sud.

Sabato 15 dicembre: maltempo al sud con piogge sparse e rovesci in attenuazione, migliora altrove con generale aumento termico.

Domenica 16 e lunedi 17 dicembre: variabilità su tutte le regioni con temperature miti.

