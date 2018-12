Meteo a 7 giorni: NEVE in arrivo domenica al nord

Una depressione si sta muovendo dalle Baleari alla Sardegna ed entro l'alba di venerdì andrà ad interessare quasi esclusivamente il centro e il sud, determinandovi precipitazioni moderate, anche nevose dalle quote medie lungo la dorsale appenninica del centro.



Nelle prime ore di venerdì il richiamo di venti freddi da est al settentrione potrà ancora determinare qualche nevicata sull'Emilia-Romagna, ma in graduale attenuazione.



Sabato ci saranno ancora riflessi piovosi tra centro e sud dovuti al lento allontanamento della depressione verso sud-est, mentre al nord sarà già tornato il sereno e seguiterà a fare decisamente freddo.



Domenica ecco avanzare una veloce perturbazione da ovest, di quelle che coinvolgono il catino padano in modo abbastanza omogeneo determinando nevicate di breve durata ma sufficientemente diffuse. La traiettoria di questo fronte non è stata però ancora ben definita dai modelli e l'attendibilità dunque non va oltre il 55%.



Il fronte lunedì avrà già attraversato tutto il centro e il sud portando piogge sparse, perché qui le temperature risulteranno più alte, solo tra Marche, Umbria, Toscana ed Abruzzo in quota, oltre i 700m, potranno verificarsi alcune brevi nevicate.



Martedì è attesa una pausa più soleggiata ovunque: al nord (soprattutto se sarà presente neve al suolo) potrebbe persistere uno strato d'aria fredda, che in vista del transito di un altro fronte, molto più attivo, previsto tra mercoledì e giovedì, potrà ancora consentire nevicate sino a quote molto basse sul nord-ovest, l'Emilia, il Trentino e l'alto Veneto.



A dicembre infatti basta poco in queste condizioni perché al nord si mantengano e in parte si "autoproducano" pacchetti di aria fredda molto utili alle nevicate.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 20 DICEMBRE:

venerdì 14 dicembre: al nord sporadiche nevicate al mattino sull'Emilia-Romagna ma con tendenza a miglioramento, parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni ma con tendenza a rasserenamento. Al centro e sulla Sardegna molto nuvoloso con precipitazioni sparse, nevose in Appennino oltre i 600-800m, nubi anche al sud con piogge sparse possibili, in un contesto variabile. Temperature in ulteriore aumento al sud, stazionarie altrove.



sabato 15 dicembre: al nord bel tempo ma ancora freddo, specie al mattino e sulle Venezie. Al centro molto nuvoloso con precipitazioni sparse, nevose oltre i 600-700m sul medio Adriatico, fenomeni in spostamento verso il meridione, ma in attenuazione entro sera. Ventoso quasi ovunque, temperature in calo.



domenica 16 dicembre: al nord dapprima nuvoloso sulle Alpi occidentali con nevicate, parzialmente nuvoloso in pianura, sereno sull'estremo nord-est. Poi peggioramento ovunque a partire da ovest con nevicate diffuse anche in pianura, ma piogge sulla costa ligure e fenomeni nevosi meno probabili sull'ovest del Piemonte. Al centro nubi e piogge in arrivo sulla Toscana e l'Umbria dal pomeriggio, solo nubi altrove, ma con peggioramento serale e precipitazioni. Tempo buono al sud. Temperature in calo al nord.



lunedì 17 dicembre: migliora al nord, salvo residue nevicate mattutine su Venezia Giulia e rilievi romagnoli, nuvolaglia al centro con sporadici fenomeni sulle zone interne e del medio Adriatico, nuvoloso con piogge sparse al sud, specie sul basso Tirreno ma con tendenza a miglioramento. Temperature in lieve calo al centro e al sud, in aumento al nord nei valori massimi.



martedì 18 dicembre: bello ovunque, piuttosto freddo al nord con rischio di nebbie gelate.



mercoledì 19 dicembre: peggiora al nord-ovest entro il pomeriggio con neve sino a quote collinari ma non esclusa anche in pianura tra Piemonte e Lombardia occidentale sino a sera o notte, al nord-est ancora tempo buono, nubi in Toscana e Sardegna, poi anche piogge verso sera, in estensione ad Umbria, alto Lazio e Marche, tempo migliore altrove.



giovedì 20 dicembre: maltempo su gran parte d'Italia, neve sino in collina al nord-est, attenuazione dei fenomeni al nord-ovest. Temperature in calo al centro e al sud.