Meteo a 7 giorni: da domenica in arrivo un'altra scarica di temporali con calo termico

L'Atlantico sta per tornare a sfornare una perturbazione con la P maiuscola. Un lungo serpentone carico di nubi e precipitazioni sarà infatti inserito in una saccatura in arrivo dalla Francia e atteso con la sua coda velenosa domenica tra nord e centro Italia, determinando temporali diffusi, raffiche di vento, calo termico e persino alcune nevicate sul settore alpino.



Dalla saccatura si andrà isolando un vortice freddo in quota che tra lunedì 14 e martedì 15 insisterà ancora sulle nostre regioni, segnatamente tra nord-est, centro e sud, rinnovando le condizioni di instabilità e mantenendo fresche le temperature pressoché ovunque.



L'allontanamento verso levante della figura depressionaria riporterà tra mercoledì 16 e giovedì 17 un tempo un po' più stabile e con temperature in moderato rialzo. Attenzione però: la situazione è fortemente evolutiva e i modelli tendono a proporre nuove situazioni instabili nel Mediterraneo originati da vortici vaganti, che potrebbero approfittare della scarsa vena dell'anticiclone. Dunque aspettiamoci sorprese!



Una cosa è certa: l'estate dovrà attendere, la primavera deve ancora fare il suo corso e maggio rappresenta il mese simbolo della sua innata dinamicità, infischiandosene di comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, sagre paesane, corse campestri e fine settimana di mare: tutte cose terrene, la troposfera non può certo tenerne conto...



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 17 MAGGIO:

venerdì 11 maggio: lieve o moderata instabilità pomeridiana lungo i rilievi con brevi temporali, specie lungo la dorsale appenninica del centro, per il resto bel tempo, temperature in lieve rialzo nei valori massimi.



sabato 12 maggio: al nord un po' di instabilità pomeridiana o serale a ridosso dei rilievi e sulla fascia pedemontana, per il resto soleggiato, al centro e al sud bella giornata, temperature in rialzo.



domenica 13 maggio: peggiora già dal tardo mattino al nord-ovest con piogge e temporali anche forti, poi anche in Toscana e dal pomeriggio su Umbria, Marche, Emilia, Veneto, Trentino, entro sera sul resto del nord, del centro e sulla Sardegna, infine sulla Campania, ancora bello sui rimanenti settori del sud. Neve in arrivo su ovest Alpi sin verso i 1600m in giornata, oltre i 1900-2000m sui restanti settori alpini. Temperature in forte calo sui versanti occidentali.



lunedì 14 maggio: migliora al nord-ovest ma ancora fresco, specie al mattino, fortemente instabile su nord-est, centro e basso Tirreno, poi anche su basso Adriatico con rovesci, temporali, grandine, alternati a brevi schiarite, migliora in Sardegna ma con molto vento. Temperature in calo su nord-est, centro e sud.



martedì 15 maggio: instabile al centro e al sud, specie in Appennino e nelle ore pomeridiane con brevi temporali, tempo migliore al nord, temperature in rialzo al nord.



mercoledì 16 e giovedì 17 maggio: giornate probabilmente più instabili ma grosso margine di incertezza previsionale. Attenzione dunque!