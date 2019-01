Modello europeo: il GRANDE FREDDO sbarcherà in Europa e in Italia entro venerdì 25

Boom! L'inverno esplode in tutta la sua potenza! Il casus belli, quello che scatenerà la bagarre e metterà sottosopra l'Europa, sarà certamente l'affondo depressionario notevole previsto per mercoledì 23 gennaio e che sosterà nel Mediterraneo almeno sino al fine settimana, risucchiando aria progressivamente più fredda dai quadranti orientali.



Il tutto favorito anche da un deciso rallentamento delle velocità zonali (sempre frutto di quel contatto tra stratosfera e troposfera di cui abbiamo parlato sino alla nausea in queste settimane) e dalla formazione di un anticiclone termico sulla Scandinavia.



Insomma entro il fine settimana 26-27 e ancora di più entro lunedì 28 quasi tutta l'Europa sperimenterà o dovrebbe sperimentare condizioni invernali severe con termiche sino a -16°C a 1500m, frequenti nevicate e venti forti.



Sull'Italia il freddo dovrebbe colpire soprattutto il nord e le regioni centrali, molto meno il meridione . Non si escludono, anzi si ipotizzano nuove situazioni nevose anche in pianura, soprattutto se, a dar manforte al vortice presente nel Mediterraneo, ne arrivasse un altro da nord-ovest proprio per lunedì 28.



Tutto questo dopo che già per il periodo 23-25 si prevedono nevicate di non trascurabile portata proprio tra il nord e le regioni centrali.



Attenzione però! Quando entra un vortice così massiccio, come quello previsto per mercoledì 23, su un mare tiepido come il Mediterraneo, i modelli faticano ad inquadrare il core della depressione. Dunque aspettatevi altri cambiamenti nella localizzazione dei fenomeni nevosi e piovosi.



Certo il 2019 potenzialmente sta per regalarci un finale di gennaio d'altri tempi.