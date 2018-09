Meteo AUTUNNO 2018: MITEZZA ESTREMA e SICCITA' sull'Europa?

Molti mesi dell'anno ormai trascorrono all'insegna degli anticicloni e della mitezza. Durante l'estate appena trascorsa il nord Europa ha sperimentato temperature sensibilmente superiori alla norma e in molti casi anche siccità.



OTTOBRE

Durante questo autunno 2018 le cose potrebbero ripetersi in maniera molto simile. Infatti per il mese di ottobre il modello a cui abbiamo fatto riferimento prevede la formazione di un vasto anticiclone sul centro Europa con scarse precipitazioni anche sul nord Italia.



La scarsità di fenomeni si accanirebbe soprattutto sulla regione alpina, mentre procedendo verso l'est europeo risulterebbe meno importante sino a far registrare precipitazioni nella norma.



Da notare precipitazioni superiori alla media sulle nostre regioni meridionali più estreme, sulla Grecia, sulla Spagna meridionale e addirittura sul nord Africa. Anche sul Regno Unito finirebbe per piovere meno del normale, così come nel sud della Svezia e della Finlandia.



A livello termico le cose risulterebbero un po' diverse: sul nostro Paese i valori risulterebbero prossimi alla norma, farebbe più caldo del normale su Scandinavia e Russia, così come su Spagna e Francia. Le uniche zone più fresche del normale risulterebbero quelle comprese tra Serbia, Albania e Grecia.



NOVEMBRE

Per ciò che concerne il mese di novembre l'anomalia precipitativa dovrebbe risultare meno marcata, anche se sui Balcani seguiterebbe a piovere poco.



Pioggia nella norma sull'Italia, tranne su alcune aree ristrette del settentrione, più piovoso del normale il mese sull'Irlanda, la Spagna occidentale e il Portogallo, ma ciò che colpisce di più sarà l'anomalia termica prevista per questo mese, che potrebbe risultare per gran parte dell'Europa più caldo del normale.



Una situazione certamente già osservata ma che ci fa pensare quanto la virata del clima verso il "caldo" risulti sempre più marcata.

