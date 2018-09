Le anomalie termiche in Europa: alternanza di fasi miti e più fredde...

Autunno a spizzichi e bocconi in Italia. Il quadro precipitativo resta bloccato, ma dal punto di vista termico la dinamicità non manca in questo finale di settembre.

Osserviamo le anomalie termiche che si prevedono in Europa per i prossimi 5 giorni.

La prima mappa mostra le suddette anomalie previste per la mattinata di domani, venerdì 28 settembre; il coricamento dell'alta pressione sull'Italia spedirà l'aria fredda verso il meridione e la Grecia, dove le temperature saranno sotto media.

Una lingua più calda si impadronirà dell'Europa centrale e del centro-nord della nostra Penisola dove avremo un aumento delle temperature, specie nei valori massimi.

Questa condizione durerà poco. Domenica 30 settembre (seconda mappa) ecco un nuovo attacco di aria fresca da nord che confinerà il sopra media termico sull'Europa occidentale.

In Italia le temperature torneranno a scendere ad iniziare dal settori orientali e dal nord sotto l'impeto di correnti settentrionali.

Arriveremo all'inizio della settimana prossima (la mappa mostra le anomalie previste per martedi 2 ottobre) con l'Italia quasi tutta con temperature inferiori alla media anche se non di molto.

Il sotto media più marcato sarà di competenza dell'Europa centro-occidentale dove avremo fino a 6° in meno rispetto alla norma del periodo.

Per ulteriori dettagli clicca qui: http://www.meteolive.it/speciali/TEMPERATURE/55/anomalie-delle-temperature-per-i-prossimi-7-giorni-a-1-500m-/32513/