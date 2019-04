Festa del 25 aprile con il sole? Ecco cosa accadrà a fine mese!

Un piccolo intervallo anticiclonico potrebbe garantire un 25 aprile con tempo in miglioramento sull'Italia e con temperature nel complesso miti. Lo segnala prontamente la media degli scenari del modello americano , come si nota chiaramente in questa mappa barica:







La tenuta del cuneo però parrebbe risultare decisamente effimera; ecco allora l'arrivo di una nuova importante saccatura in discesa dalle Isole Britanniche, in grado di determinare un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche entro il fine settimana 27-28 aprile.



Si tratterebbe di una figura di quelle che incidono per almeno una settimana sul tempo di vaste porzioni di territorio, rimanendo quasi stazionarie e proponendo il passaggio di almeno 2-3 fronti perturbati, con interessamento soprattutto delle nostre regioni settentrionali e centrali.



Vediamo qui sotto le carte bariche che testimoniano la persistenza di questa congiuntura instabile con curvatura ciclonica delle correnti (modello americano, media degli scenari):













Una carta relativa alla probabilità di precipitazioni superiori ai 5mm prevista per domenica 28 aprile ed affidata ad una scala di colori (verde e soprattutto marrone fenomeni più probabili) evidenzia quanto l'ipotesi di questo schema barico sia fondata: