AGGIORNAMENTO previsioni meteo LIVE per OGGI, DOMANI e i prossimi giorni

Segnaliamo che i nostri esperti hanno appena effettuato l'aggiornamento delle previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni per tutta l'Italia.

Tali previsioni verranno poi ancora aggiornate e affinate più volte nel corso della giornata (dalle 8:00 alle 22:00) con le ultime indicazioni dei modelli fisico-matematici e con l'ausilio di satelliti e radar (previsioni per oggi).



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Il commento dell'esperto sul tempo previsto nei prossimi giorni .



Fino a venerdì 29 giugno saranno possibili locali temporali pomeridiani nelle zone interne dell'Italia centro-meridionale, più scarsi i fenomeni al nord. Caldo nella norma.

Fine settimana soleggiato e caldo stante l'arrivo dell'alta pressione africana sul Mediterraneo e l'Italia.

>>> Previsioni meteo dettagliate per OGGI, aggiornamenti continui



>>> Previsioni meteo dettagliate per DOMANI, aggiornamenti continui



>>> Previsioni meteo dettagliate per DOPODOMANI, aggiornamenti continui



>>> Previsioni meteo dettagliate a 3 giorni, aggiornamenti continui



In ogni momento potrai comunque accedere a queste previsioni (aggiornate dai nostri esperti diverse volte nel corso della giornata) , cliccando su ognuna delle 4 cartine presenti in alto in homepage oppure dal menù di navigazione dei giorni.

Se desideri è tua disposizione anche il dettaglio computerizzato mirato alla tua località, aggiornato ogni 30 minuti e ottimizzato dai nostri previsori (es. Milano, Roma, ma trovi anche altre 8.150 località!).