Piogge autunnali per tutti? Lavori in corso, ma ci sono discrete possibilità

L’alta pressione che incombe da giorni sul nostro Continente, bloccando il normale fluire delle perturbazioni atlantiche, potrebbe iniziare a cedere nei prossimi giorni; le correnti fresche orientali scaturite dalla goccia fredda in retrogressione verso ovest dovrebbero minare la radice alto pressoria iberica che fornisce linfa vitale a tutto l’anticiclone.

Nella seconda parte di questa settimana l’alta pressione dovrebbe isolarsi tra la Scandinavia e le Isole Britanniche, per poi spostarsi verso l’Europa orientale. Le mappe a medio e lungo termine sono attualmente possibiliste circa l’ingresso di una saccatura atlantica sul nostro Continente che porterebbe finalmente la pioggia laddove questa meteora è attesa e necessaria. Il tutto dovrebbe avvenire al termine della prima decade di novembre.

La prima mappa mostra il quadro sinottico previsto in Italia per la giornata di martedì 10 ottobre secondo la media degli scenari del modello GFS imbastita su base grafica Meteociel:

Si nota finalmente una depressione approcciare il Continente da ovest, con correnti umide meridionali sulla nostra Penisola (frecce rosse). Questa situazione dovrebbe introdurre un discreto carico di pioggia sull’Italia, come mostra la probabilità di precipitazioni attese nella giornata medesima, sempre secondo il modello GFS elaborato su base grafica Meteociel – In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%):

Eliminato l’ostacolo dell’alta pressione, il flusso atlantico proverà ad entrare con decisione sul Continente, elargendo piogge su molte nazioni, tra cui anche l’Italia (specie centro-settentrionale), in un contesto termico umido, ma non particolarmente freddo.

Volgendo lo sguardo in avanti, la terza mappa mostra la probabilità di pioggia in Europa valida per la giornata di venerdì 13 novembre sempre secondo la media degli scenari del modello GFS elaborato su base grafica Meteociel:

Piogge su molte regioni del nostro Paese oltre a diverse nazioni del Vecchio Continente, per merito di un redivivo flusso atlantico mite ed umido. Sulle Alpi potrebbero arrivare nevicate più serie anche se a quote non particolarmente basse; si tratterebbe di una boccata di ossigeno, in un autunno che ha dispensato fino ad ora nevicate con il contagocce sui nostri contrafforti alpini.

Urgono però molte conferme. Nei prossimi giorni vedremo se la tesi dello “sfondamento atlantico” troverà conferma; per il momento vi consigliamo di seguire i nostri aggiornamenti per avere sempre la situazione meteorologica sotto controllo.