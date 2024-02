Nel week-end ancora forte maltempo su molte regioni; NEVE a bassa quota al nord

Nel fine settimana transiterà un vero sistema frontale articolato tra nord e centro Italia con annesso minimo depressionario al suolo all’altezza del Golfo ligure: diversamente dalla depressione che sta agendo sull’Italia, che sta dispensando fenomeni soprattutto laddove fanno perno attorno al minimo di pressione, questo fronte è molto diretto e colpirà in maniera piuttosto diffusa ed intensa le regioni del nord e del centro, ma anche la Campania.

Questa l’analisi termica a 1500m prevista dal modello americano per le ore centrali di domenica, si nota uno sfondamento abbastanza perentorio dell’aria fredda, anche se NON tutti i modelli concordano con un ingresso tanto franco e un minimo pressorio sul Ligure:

Se andasse così la neve cadrebbe a quote collinari sulla Liguria, il basso Piemonte, tutta la fascia prealpina e prealpina sin nei fondovalle e non sarebbero esclusi rovesci o temporali nevosi anche in pianura al nord, a quote collinari in Toscana.

Guardate ora la carta barica prevista che evidenzia il perentorio passaggio frontale previsto sempre per domenica 3 marzo:

Tutta la costa laziale e campana potrebbe assistere al veloce passaggio di rovesci e temporali. Da notare che sulle Alpi oltre i 1500m si verificherebbero autentiche bufere di neve.

Anche l’Appennino ligure rischierebbe queste bufere se venissero confermate tali temperature, così come finalmente si imbiancherebbe l’Appennino tosco emiliano ed umbro sin sotto i 1000m.

Qui vediamo un riassunto delle precipitazioni previste sino a lunedì 4 marzo, i fenomeni sulla Puglia sono ancora da considerarsi legati all’azione dell’attuale depressione presente sull’Italia:

NOTA: il passaggio perturbato incisivo nel fine settimana è confermato all’80% (alta attendibilità), mentre non è ancora chiaro da quali temperature sarà accompagnato. Seguite tutti gli aggiornamenti, le quote neve dipenderanno infatti proprio da quello.