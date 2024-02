MALTEMPO: primi giorni di marzo con il DILUVIO, poi…

La depressione che ci sta interessando in queste ore sarà rimpiazzata da una nuova fase di maltempo che potrebbe prendere piede nel prossimo fine settimana.

Prima di effettuare la nostra analisi, facciamo una breve premessa: tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, riteniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

In questa sede prenderemo in considerazione il prestigioso centro di calcolo ECMWF che periodicamente elabora mappe a medio e lungo termine. La prima mappa che analizziamo riguarda le anomalie precipitative a scala europea fino al giorno 3 marzo.

1 di 1 ‘

Fa davvero impressione il colore blu che abbraccia quasi tutto il settentrione e buona parte del centro Italia. Si tratta di piogge di molto superiori al normale, quasi a compensare la lunga fase secca che ha spesso attanagliato il nord-ovest negli ultimi anni. Le anomalie precipitative tenderanno a stemperarsi procedendo verso sud, fino ad avere piogge quasi nella norma sulle estreme regioni peninsulari.

Cosa potrebbe succedere dopo? La seconda mappa mostra le anomalie precipitative attese in Italia nel lasso temporale compreso tra il 4 e il 10 marzo:

1 di 1 ‘

Dopo i fasti di inizio mese, sembra profilarsi un periodo più tranquillo con precipitazioni nella norma o lievemente al di sotto, dove vedete il colore marroncino.