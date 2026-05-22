Dal caldo intenso ai forti TEMPORALI, ecco da quando

L’alta pressione si sta velocemente rinforzando su tutta l’Europa centro-occidentale a livelli praticamente estivi per la prima volta in questa primavera. In effetti non si tratta più di un banale anticiclone delle Azzorre, bensì di una imponente struttura anticiclonica alimentata da flussi caldi subtropicali provenienti dal deserto del Sahara occidentale. In altre parole si tratta dell’immancabile anticiclone nordafricano, che sarà grande protagonista del tempo nei prossimi giorni su più di mezza Europa.

Le anomalie saranno davvero notevoli tra Gran Bretagna, Francia, Spagna, Germania e anche sul nord Italia, dove le massime valicheranno facilmente la soglia dei 30°C fino a portarsi clamorosamente a ridosso dei 35°C entro metà della prossima settimana. La giornata di martedì 26 maggio sarà presumibilmente la più calda del mese, con picchi di 34 o 35°C in pianura Padana e punte di 33 o 34°C nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. Praticamente saranno giornate da piena estate.

Tuttavia arrivano già importanti novità riguardo un nuovo potenziale peggioramento del tempo, legato a un indebolimento graduale di questa immensa cupola di alta pressione. Del resto non dobbiamo dimenticare la clamorosa dinamicità che ci ha accompagnato negli ultimi mesi e che potrebbe, a conti fatti, riproporsi ancora nelle prossime settimane nonostante siamo ormai alle soglie dell’estate.

Dopo questa parentesi molto calda da piena estate potrebbero tornare i temporali violenti, che inevitabilmente approfitteranno della tantissima calura presente nei bassi strati soprattutto sul catino padano. I primi segnali di instabilità potrebbero arrivare mercoledì 27 maggio con i primi temporali di calore pomeridiani o serali su Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure del nord-est, come mostra il modello GFS su base grafica Meteologix.

Ancor più instabile la giornata di giovedì 28 maggio, che potrebbe presentare il conto con violenti temporali pomeridiani sulle zone interne del centro Italia e localmente sulle regioni settentrionali sia in montagna che in pianura. Chiaramente parliamo di temporali, ovvero fenomeni circoscritti e di breve durata, seppur localmente violenti. Il maggior rischio in queste situazioni sarà rappresentato dalle grandinate e dalle violente raffiche di vento di downburst.

Per capire con maggior chiarezza quali saranno le regioni più colpite dai temporali di calore dovremo attendere ulteriori approfondimenti.