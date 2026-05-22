Apice del CALDO tra martedì 26 e mercoledi 27: fino a 35-36° su queste regioni

Vi presentiamo il mostro anticiclonico che terrà sotto scacco praticamente tutta Europa all’inizio della settimana prossima:

Premesso che strutture anticicloniche come queste a scala europea non dovrebbero nemmeno esistere, se non a cadenze molto dilatate nel tempo. Se poi queste situazioni si presentano a fine maggio, ovvero ad estate non avviata, possiamo intendere la deriva climatica che sta subendo il nostro Continente negli ultimi anni. Detto ciò, le temperature attese al settentrione all’inizio della settimana prossima farebbero impallidire persino un’intensa ondata calorica di agosto. Vedremo se nei prossimi giorni avremo un ridimensionamento delle termiche, ma la situazione ad oggi è quella che stiamo per descrivervi.

La seconda mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 16 di martedi 26 maggio:

Focalizziamo lo sguardo sulla Pianura Padana, che sarà la zona maggiormente colpita. Saranno possibili punte termiche comprese tra 35 e 36°; per fortuna i tassi di umidità non saranno eccessivi, con il caldo che si presenterà torrido. Farà caldo anche sul resto d’Italia, con punte di 34° nelle aree interne della Toscana, mentre molte regioni valicheranno i 30° ad eccezione delle aree costiere non soggette a fenomeni di compressione.

Queste sono le temperature previste in Italia alle ore 16 di mercoledi 27 maggio:

Sarà probabilmente la giornata peggiore: sulla Pianura Padana avremo punte di 35-36° diffuse, con la possibilità di toccare anche i 37°, fortunatamente con tassi di umidità non eccessivi. 35° si faranno sentire nelle pianure interne poste tra Toscana e Lazio; sul resto d’Italia punte di 32-33° diffuse ad eccezione delle aree costiere non soggette a compressione.