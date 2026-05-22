CALDO in arrivo sull’Italia: termometri a 30° su queste regioni tra poche ore
Alta pressione e caldo anomalo protagonisti indiscussi del fine settimana in Italia, ma già venerdi 22 maggio il caldo si farà sentire su molte regioni.
Un po’ di vento settentrionale scompiglia ancora le fronde dell’Italia meridionale, mentre sul resto d’Italia è l’alta pressione a comandare la scena meteorologica di questo ultimo frangente di maggio. Un’alta pressione che nei prossimi giorni è destinata a rinforzarsi, toccando probabilmente il suo apice all‘inizio della settimana prossima.
Per le giornate di venerdi 22 e sabato 23 maggio non ci sarà nulla da dire sul fronte atmosferico in Italia. A parte qualche addensamento sulle Alpi e sull’Appennino meridionale nel pomeriggio, il cielo sarà sereno praticamente ovunque. Vediamo come si presenta la situazione a scala europea questa mattina attraverso l’immagine satellitare delle 7.30:
Rispetto alle 24-36 ore precedenti, l’alta pressione si è ingrandita notevolmente ed a ha fatto piazza pulita di nubi e fenomeni su buona parte del Continente Europeo. Restano infiltrazioni fresche da nord solo all’estremo sud che nel pomeriggio potrebbero dare luogo ad addensamenti in Sicilia e sull’Appennino meridionale, ma con basso rischio di fenomeni.
Sotto osservazione il quadro delle temperature, che giorno dopo giorno tenderà a salire, fino a portarsi su valori da piena estate su molte regioni dello Stivale. In questa sede vi presentiamo le temperature attese in Italia alle ore 16 di venerdì 22 maggio:
Ecco i 30° che saranno raggiunti in Valpadana, specie sulla pianura lombardo-veneta. La medesima temperatura potrebbe essere addirittura valicata nelle aree interne della Sardegna, dove si prevedono 31°. I 30° potrebbero essere toccati anche su limitati settori pianeggianti della Toscana e del Lazio. Le temperature a scala italica saranno quasi ovunque superiori a 25° ad eccezione delle aree costiere non soggette a compressione.