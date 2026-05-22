CALDO in arrivo sull’Italia: termometri a 30° su queste regioni tra poche ore

Un po’ di vento settentrionale scompiglia ancora le fronde dell’Italia meridionale, mentre sul resto d’Italia è l’alta pressione a comandare la scena meteorologica di questo ultimo frangente di maggio. Un’alta pressione che nei prossimi giorni è destinata a rinforzarsi, toccando probabilmente il suo apice all‘inizio della settimana prossima.

Per le giornate di venerdi 22 e sabato 23 maggio non ci sarà nulla da dire sul fronte atmosferico in Italia. A parte qualche addensamento sulle Alpi e sull’Appennino meridionale nel pomeriggio, il cielo sarà sereno praticamente ovunque. Vediamo come si presenta la situazione a scala europea questa mattina attraverso l’immagine satellitare delle 7.30:

Rispetto alle 24-36 ore precedenti, l’alta pressione si è ingrandita notevolmente ed a ha fatto piazza pulita di nubi e fenomeni su buona parte del Continente Europeo. Restano infiltrazioni fresche da nord solo all’estremo sud che nel pomeriggio potrebbero dare luogo ad addensamenti in Sicilia e sull’Appennino meridionale, ma con basso rischio di fenomeni.

Sotto osservazione il quadro delle temperature, che giorno dopo giorno tenderà a salire, fino a portarsi su valori da piena estate su molte regioni dello Stivale. In questa sede vi presentiamo le temperature attese in Italia alle ore 16 di venerdì 22 maggio:

Ecco i 30° che saranno raggiunti in Valpadana, specie sulla pianura lombardo-veneta. La medesima temperatura potrebbe essere addirittura valicata nelle aree interne della Sardegna, dove si prevedono 31°. I 30° potrebbero essere toccati anche su limitati settori pianeggianti della Toscana e del Lazio. Le temperature a scala italica saranno quasi ovunque superiori a 25° ad eccezione delle aree costiere non soggette a compressione.