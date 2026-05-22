Caldo di notte, tutto vero la prossima settimana

Gli effetti dell’anticiclone subtropicale cominciano a palesarsi su tutta l’Europa occidentale. Le temperature sono in rapida ascesa su Spagna e Francia, dove già si superano i 30°C, e a breve toccherà anche all’Italia. Nel corso del weekend arriveranno le prime temperature da piena estate su tutta la Val Padana e il medio-alto Tirreno, poi lentamente il caldo si estenderà anche al resto d’Italia nel corso della prossima settimana.

E non sarà nemmeno una “normale” ondata di caldo precoce, bensì già qualcosa di piuttosto clamoroso. Già l’anticiclone, di per sé, sarà molto anomalo per il periodo — e lo sarebbe anche in piena estate — poi anche le temperature saliranno di gran lunga oltre le medie di maggio. E l’Italia non sarà nemmeno l’obiettivo principale dei flussi caldi in risalita dalla fascia subtropicale.

Tra 25 e 28 maggio certamente raggiungeremo le temperature più alte del mese, specie in Val Padana e sul lato tirrenico. Si prevedono picchi di 33-34°C su molte località padane, temperature che sarebbero esagerate anche in estate, o quantomeno nelle estati di una volta.

E attenzione, perché non farà caldo solo di giorno! Con largo anticipo rispetto all’estate arrivano anche le prime notti tropicali.

Le notti tropicali sono quelle in cui la temperatura minima non riesce a scendere al di sotto dei 20°C durante tutta la notte. Si tratta di un fenomeno tipico delle intense ondate di caldo estive, soprattutto nelle grandi città e nelle pianure dove l’aria ristagna facilmente. Fino a qualche decennio fa le notti tropicali a maggio erano piuttosto rare in Italia, mentre oggi stanno diventando sempre più frequenti e precoci.

La notte tra martedì 26 e mercoledì 27 potrebbe effettivamente essere una di quelle “tropicali”, visto che si prevedono temperature minime superiori ai 20°C sulla Val Padana e anche sulle coste tirreniche. Queste temperature così alte, di notte, saranno possibili soprattutto nei grandi centri urbani come Milano, dove la minima potrebbe aggirarsi attorno ai 22°C complice anche il fenomeno dell’isola di calore urbana, che tende a trattenere il calore accumulato durante il giorno tra asfalto, cemento ed edifici.