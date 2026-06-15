CALDO INTENSO: 37-38° tra mercoledi 17 e giovedi 18 su queste regioni

La breve distrazione dell’alta pressione che avremo nelle prossime ore sul suolo italico, verrà immediatamente assorbita a metà settimana da un notevole rinforzo dell’anticiclone medesimo. Oltre a determinare condizioni meteo complessivamente stabili (a parte i temporali di calore pomeridiani sui rilievi) ci sarà da monitorare una grande euforia dei termometri, che nella seconda parte della settimana potrebbero balzare in scioltezza verso i 37-38° su alcune regioni.

A determinare tutto ciò sarà la solita “bolla africana” ben evidenziata dalle temperature a 1500 metri attese in Italia nel pomeriggio di giovedi 18 giugno:

Il calore africano si “arrampicherà” verso nord sfruttando il trampolino di lancio della Penisola Iberica e della Francia, dove probabilmente cadranno altri record termici al rialzo dopo quelli già abbattuti come birilli a metà maggio.

Diamo ora uno sguardo alle temperature attese al suolo in Italia alle ore 16 di mercoledi 17 giugno:

Prima osservazione: le temperature che osservate nella mappa sarebbero ANOMALE anche in un ondata di caldo tra luglio e agosto…figuriamoci quindi a giugno. Detto ciò, 37-38° saranno presenti sulla Pianura Padana centrale ed orientale, 36° tra la Pianura Piemontese e Lombarda, 35° nelle pianure interne tosco-laziali, sul Foggiano e la Lucania. Sul resto d’Italia temperature quasi ovunque oltre i 30° fatta eccezione per le aree costiere non soggette a fenomeni di compressione.

Puoi consultare le nostre esclusive mappe del calore percepito, per capire chiaramente dove si soffrirà maggiormente: https://www.meteolive.it/speciali/mappe/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/

La terza mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 16 di giovedi 18 giugno:

37-38° ancora possibili sulla Pianura Padana centro-orientale e nelle pianure interne del Lazio. 36° tra la Pianura Piemontese e Lombarda, nelle aree interne della Toscana e nelle zone interne della Sicilia. Più sopportabili i valori lungo le coste al netto però di un rincaro del tasso di umidità.