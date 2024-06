Meteo 15 giorni: ma cosa vuol fare questa PAZZA ESTATE?

Questa mattina il prestigioso centro di calcolo ECMWF ha spento gli entusiasmi sulla possibilità che l’estate si faccia vedere su tutta l’Italia nella prima settimana di luglio. Al momento non sussistono ancora certezze per garantire un avvio deciso della stagione più amata dagli italiani. I modelli a nostra disposizione provano saltuariamente a trovare configurazioni bariche idonee alla bella stagione, ma sul più bello l’estate si presenta labile e potenzialmente attaccabile da circolazioni fresche ed instabili provenienti dal nord Atlantico.

Volgendo lo sguardo ai primi giorni di luglio, il modello americano non è poi così pessimista. La prima mappa mostra la situazione sinottica estrapolata dalla media degli scenari del modello americano valida per martedi 2 luglio:

1 di 1 ‘

Effettivamente emerge ancora la difficoltà da parte dell‘alta pressione delle Azzorre di raggiungere in maniera franca l’Italia e il bacino centrale del Mediterraneo. Da notare l’assenza quasi completa dell’alta pressione africana che resterà rintanata nei suoi territori di origine. Di conseguenza, il tempo rischierà di essere instabile anche ad inizio luglio, con temporali largamente probabili su diverse aree della nostra Penisola.

Per capire meglio la fenomenologia che avremo a scala europea, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia che potrebbe cadere sul nostro continente durante la giornata in parola, ovvero martedi 2 luglio:

1 di 1 ‘

La traccia dell’alta pressione si vede nelle aree dove la probabilità di precipitazioni risulta bassa o nulla. Come vedete, a parte le due Isole Maggiori e le estreme regioni meridionali, il resto della Penisola non farà parte del gruppo ed avrà un rischio di pioggia anche piuttosto elevato dove vedete il colore giallo nella mappa. In altre parole, un avvio di luglio ancora zoppicante specie al nord e nelle aree interne dell’Italia centrale.

Volgendo lo sguardo oltre, qualche buona notizia inizia però a trapelale. La terza mappa è la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 8 luglio:

1 di 1 ‘

Da questa cartina si nota uno slancio nettamente maggiore dell‘alta pressione atlantica verso il nostro Paese, con condizioni meteo generalmente più stabili ed accompagnate da condizioni termiche accettabili. Vedremo se questa volta l’estate riuscirà finalmente ad imporsi o sarà il solito fuoco di paglia; continuate a seguirci!