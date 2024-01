SICCITA’, un problema sempre attuale; cosa sta succedendo in Italia?

La stagione autunnale e la prima parte dell’inverno hanno visto cadere piogge anche consistenti , ma estremamente concentrate nel tempo e nello spazio. Alcune regioni si trovano infatti senza problemi particolari, ma la maggior parte della Penisola presenta già deficit idrici più i meno consistenti, a testimonianza della non buona distribuzione delle piogge nei mesi precedenti, ma soprattutto a causa delle continue sortite anticicloniche che non consentono il transito di perturbazioni “democratiche” sul nostro Paese.

La prima mappa mostra la situazione idrica in Italia ad un metro di profondità nella giornata odierna, lunedi 29 gennaio:

1 di 1 ‘

Le cose non vanno bene, anche alla luce della mancanza quasi completa di nevicate sulle aree montuose, specie in Appennino. Come si evince dalla mappa, gran parte delle nostre regioni si trovano in condizioni di siccità moderata. Si salvano solo la Liguria centro-orientale e parte del settentrione, segnatamente il nord-est, dove le piogge sono state più consistenti.

Molto grave si presenta la situazione sulla Sicilia, sulla Calabria e la Sardegna orientale. In queste aree abbiamo una siccità estrema ed in alcune zone sono già in atto razionamenti dell’acqua potabile, specie in Sicilia.

Avere una siccità simile al meridione in questo periodo che dovrebbe essere il più piovoso dell’anno, è un pessimo viatico per la prossima estate che sicuramente non perdonerà. Anche sulle regioni centrali e parte del nord-ovest le cose non vanno bene e si spera come ogni anno che le piogge primaverili mettano una pezza al grave ammanco di neve del periodo invernale.

Facciamo ora una previsione. La seconda mappa ci mostra come potrebbero andare le cose tra una settimana esatta, ovvero nella giornata di lunedi 5 febbraio:

1 di 1 ‘

Come vedete, non cambierà niente dato che l’alta pressione non mollerà la presa. Per la Sicilia, la Calabria e l’est della Sardegna la situazione idrica rischierà di diventare allarmante. La situazione tenderà a peggiorare anche nel resto della Penisola con punte di siccità grave anche sul medio Adriatico.

Che dire? Speriamo che l’inverno si svegli in “Zona Cesarini”, ma soprattutto che la prossima primavera sia piovosa, altrimenti la prossima estate sarà un dramma per alcune regioni.