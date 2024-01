Quali saranno le regioni maggiormente colpite dal MALTEMPO nei prossimi 6 giorni?

L’alta pressione che ci interesserà nei prossimi due giorni lascerà quasi subito il posto ad aria umida di matrice atlantica che sulle regioni settentrionali potrebbe contrastare debolmente con correnti più fredde provenienti dall’Europa centro-settentrionale.Si tratta in verità di una situazione abbastanza complessa da decifrare, ma che dovrebbe arricchire la nostra Penisola di precipitazioni, anche se non tutte le regioni verranno coinvolte in egual misura dagli eventuali fenomeni.

Un grosso aiuto per localizzare le piogge durante i prossimi 6 giorni ci arriva dal modello americano. La mappa che vedete mostra la sommatoria delle precipitazioni imbastita questa mattina dall’elaborato di oltre Oceano fino alla giornata di giovedì 18 gennaio:

La zona che riceverà maggiori precipitazioni sarà la Calabria Tirrenica, con circa 50 mm. Si tratta ovviamente di stime millimetriche approssimative che non devono essere prese come oro colato.

Circa 30 mm sono attesi tra l’alta Toscana e l’Appennino settentrionale, 25 mm in prossimità del Cilento, nel sud della Campania. Pioverà invece meno o affatto tra il Piemonte e la Lombardia, su gran parte del Veneto e del Trentino, unitamente al versante adriatico, la Puglia e la Sardegna, specie settentrionale.

